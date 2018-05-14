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Колишній комбат "Айдару" готовий взяти на поруки Савченко

Депутат Мельничук заявив про готовність взяти Савченко на поруки
Народний депутат від Радикальної партії колишній командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук заявив про готовність взяти на поруки звинувачену в тероризмі Надію Савченко.
Колишній комбат "Айдару" готовий взяти на поруки Савченко Сергій Мельничук Фото: joinfo.ua

Про це він сказав журналістам перед засіданням суду в понеділок повідомляє "Громадське ТБ".

В свою чергу помічниця Савченко Тетяна Поторченко заявила, що Надія сама відмовилася від послуг адвокатів.

14 травня суд розглядає питання продовження запобіжного заходу для Савченко.

Нагадаємо, що від нардепа Надії Савченко, підозрюваної у підготовці терактів і повалення державної влади, пішли її обидва адвокати – Олег Соловей та Дмитро Бугай.

Раніше, адвокат Віктор Чевгуз, який захищав депутатку Надію Савченко, взяв самовідвід.

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14 05 2018 13:57
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