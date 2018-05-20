Командування ООС розробило заходи для захисту мирного населення на Донбасі, – Наєв
Текст звернення оприлюднив прес-центр Операції об'єднаних сил.
"Хочу офіційно заявити, що Командуванням об'єднаних сил прийнято низку рішень та віддані необхідні розпорядження, реалізація яких дозволить покращити безпекову ситуацію та уникнути жертв серед мирного населення, яке проживає в безпосередній близькості як до позиції українських військ, так і в населених пунктах, які тимчасово окуповані військами країни-агресора", – заявив Наєв.
Він підкреслив, що українські воїни ніколи не використовували мирне населення як живий щит та ніколи не розглядали мирне населення як об'єкт атаки.
"Ще раз наголошую – ми не воюємо із мирними жителями Донбасу. Ми всі – громадяни однієї України, сини й дочки однієї землі, на яку вдерся підступний та жорстокий ворог", – зазначив командувач ООС.
Наєв запевнив, що українська армія не лише звільнить окуповані території, а й не допустить, щоб терористи обстрілювали мирні міста та селища на територіях, що перебувають під контролем українського уряду.
"Ми знайдемо шлях, щоб зробити це, не порушуючи міжнародних зобов'язань України у зусиллях з врегулювання конфлікту", – сказав він.
Наєв повідомив, що віддав прямий наказ усім українським підрозділам вздовж лінії зіткнення надавати всебічну підтримку діяльності персоналу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з дотриманням всіх заходів щодо безпеки персоналу місії та місць, де вони працюють.
"На сьогодні, міжнародні спостерігачі – чи не єдине джерело інформації про те, що насправді відбувається на Донбасі. Вони мають відчувати розуміння та підтримку від кожного українського військового, від кожного громадянина України", – наголосив командувач ООС.
Також, за його словами, командування Об'єднаних сил розраховує на об'єктивність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, неупереджену та чітку оцінку щодо того, ким саме і як спричинене поточне загострення.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики 58 разів відкривали вогонь по українських позиціях, троє військових отримали поранення.
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