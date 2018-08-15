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Комісія не прийняла клопотання від матері Сенцова про помилування сина

Прохання про помилування має бути написано особисто Сенцовим
Комісія з питань помилування в Ямало-Ненецькому автономному окрузі не прийняла до розгляду два клопотання про помилування українського політв'язня в Росії режисера Олега Сенцова.
Комісія не прийняла клопотання від матері Сенцова про помилування сина Фото: reuters.com

"Підтверджуємо, що в комісію з питань помилування надійшли два клопотання, але обидва - не від Олега Сенцова. Прохання про помилування має бути написано особисто Сенцовим, тому прохання не прийняті", - сказали в прес-службі губернатора округу, повідомляє "Інтерфакс".

Клопотання від матері Сенцова і архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента спочатку були написані на ім'я президента Росії Володимира Путіна, а з адміністрації президента вони були спрямовані в комісію.

Нагадаємо, що мати українського режисера, політв’язня Сенцова Людмила у 42-й день народження Олега написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.

За останньою інформацією, Сенцов переживає 3-ю кризу, і його здоров'я в критичному стані.

Раніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що він схуд на 30 кг. Почалися проблеми з серцем, нирками і печінкою.

За прогнозами лікарів, 4-а криза, яка характеризується відмовою органів, може початися в будь-який момент.

Водночас у РФ стверджують, що Сенцов активний, читає книги, дивиться телевізор тощо.

 

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15 08 2018 16:57
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