Комісія не прийняла клопотання від матері Сенцова про помилування сина

Прохання про помилування має бути написано особисто Сенцовим

Комісія з питань помилування в Ямало-Ненецькому автономному окрузі не прийняла до розгляду два клопотання про помилування українського політв'язня в Росії режисера Олега Сенцова.

"Підтверджуємо, що в комісію з питань помилування надійшли два клопотання, але обидва - не від Олега Сенцова. Прохання про помилування має бути написано особисто Сенцовим, тому прохання не прийняті", - сказали в прес-службі губернатора округу, повідомляє "Інтерфакс".

Клопотання від матері Сенцова і архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента спочатку були написані на ім'я президента Росії Володимира Путіна, а з адміністрації президента вони були спрямовані в комісію.

Нагадаємо, що мати українського режисера, політв’язня Сенцова Людмила у 42-й день народження Олега написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування.