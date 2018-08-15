Комісія не прийняла клопотання від матері Сенцова про помилування сина
"Підтверджуємо, що в комісію з питань помилування надійшли два клопотання, але обидва - не від Олега Сенцова. Прохання про помилування має бути написано особисто Сенцовим, тому прохання не прийняті", - сказали в прес-службі губернатора округу, повідомляє "Інтерфакс".
Клопотання від матері Сенцова і архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента спочатку були написані на ім'я президента Росії Володимира Путіна, а з адміністрації президента вони були спрямовані в комісію.
Нагадаємо, що мати українського режисера, політв’язня Сенцова Людмила у 42-й день народження Олега написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.
За останньою інформацією, Сенцов переживає 3-ю кризу, і його здоров'я в критичному стані.
Раніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що він схуд на 30 кг. Почалися проблеми з серцем, нирками і печінкою.
За прогнозами лікарів, 4-а криза, яка характеризується відмовою органів, може початися в будь-який момент.
Водночас у РФ стверджують, що Сенцов активний, читає книги, дивиться телевізор тощо.
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