Комітет пропонує розмитнювати авто на єврономерах за півставки протягом перших 60 днів дії нового закону
"Перші 60 днів дії закону до ставки податку буде застосовуватися понижуючий коефіцієнт 0,5. Це означає, що особи, які приймуть рішення розмитнити авто в перші 60 днів дії закону, матимуть змогу заплатити лише 50% ставки. Під час обговорення законопроекту на засіданні комітету усім було зрозуміло, що це найбільше, що можна зробити для пришвидшення розмитнення", - повідомила Южаніна, пише "Громадське".
Вона також зазначила, що відповідно до її пропозицій, протягом перших 180 днів пропонується не штрафувати власників авто на єврономерах за порушення умов розмитнення авто.
Зазначимо, що відповідно до пропозицій законопроекту для розмитнення авто на єврономерах буде застосовуватись нова формула. Так, за основу братиметься базова ставка у 50 євро для машин на бензиновому двигуні та 75 євро для машин на дизельному двигуні.
Для розрахунку акцизу, цю суму потрібно буде помножити на кількість років з року наступного після виробництва авта та на коефіцієнт об’єму двигуна (об’єм двигуна в кубічних сантиметрах, що ділиться на 1000).
Нагадаємо, що Верховна Рада схвалила законопроект №8488 про зменшення вартості розмитнення авто на єврономерах, який також передбачає підвищення відповідальності за порушення правил ввезення автівки до України.
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