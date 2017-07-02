Комітет Ради пропонує відновити податкову міліцію
"Депутати податкового комітету Верховної Ради ініціювали зміни, які відновлять податкову міліцію, незважаючи на позицію Мінфіну. Відповідний законопроект під іронічною назвою "Щодо оподаткування спадщини" вже включено до сьогоднішнього порядку денного. Якщо Рада підтримає ці зміни, орган, який роками "кошмарив" бізнес, буде знову легітимізовано. Я продовжую дотримуватися позиції, що відновлення податкової міліція неприйнятне. Ця "спадщина" має відійти в минуле. Закликаю не підтримувати правки з повернення податкової міліції", - повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк у Facebook.
Поправка, про яку говорить Данилюк, була запропонована головою комітету Ніною Южаніною.
Нагадаємо, що Міністерство фінансів не планує відновлювати податкову міліцію, ліквідовану через технічні помилки в законопроекті №5368.
Відзначимо, що 21 грудня 2016 року Верховна Рада прийняла зміни до Податкового кодексу, одна з яких через недогляд де-юре ліквідувала податкову міліцію.
Планувалося, що норма про ліквідацію податкової міліції набуде чинності разом із новим законом про створення Служби фінансових розслідувань, але в перехідних положеннях, що стосуються терміну набуття чинності відповідних норм, це забули прописати.
Тому ліквідація податкової міліції сталася з 1 січня 2017 року.
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