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Мінфін пропонує не відновлювати податкову міліцію, ліквідовану помилково

Замість цього відомство готує для розгляду законопроект про створення фінансової поліції
Міністерство фінансів не планує відновлювати податкову міліцію, ліквідовану через технічні помилки в законопроекті №5368.
Мінфін пропонує не відновлювати податкову міліцію, ліквідовану помилково Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Чи варто виправляти помилку, знову легалізуючи репресивну податкову міліцію? Очевидно, що ні. Треба рухатися тільки вперед. Тому в найближчі дні Мінфін внесе на розгляд уряду законопроект про створення фінансової поліції, на який чекає бізнес і про який також йдеться в меморандумі з МВФ", - повідомив міністр Олександр Данилюк у Facebook.

Законопроект уже написаний і перебуває на завершальній стадії узгодження з іншими міністерствами.

Він передбачає: скорочення штату з 15 тис до 2,5 тис співробітників з оновленням персоналу через конкурси; зміну підходу з силового на аналітичний, силовий блок поліції становитиме не більш ніж 25% від штату; відмову від втручання в роботу чесного бізнесу; підвищеня зарплати для залучення найкращих кадрів.

Законопроект буде подано на розгляд уряду наступної середи, 18 січня.

 

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року Верховна Рада прийняла зміни до Податкового кодексу, одна з яких через недогляд де-юре ліквідувала податкову міліцію.

Планувалося, що норма про ліквідацію податкової міліції набуде чинності разом із новим законом про створення Служби фінансових розслідувань, але в перехідних положеннях, що стосуються терміну набуття чинності відповідних норм, це забули прописати.

Тому ліквідація податкової міліції сталася з 1 січня 2017 року.

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12 01 2017 11:11
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