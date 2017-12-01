Мінфін пропонує не відновлювати податкову міліцію, ліквідовану помилково
"Чи варто виправляти помилку, знову легалізуючи репресивну податкову міліцію? Очевидно, що ні. Треба рухатися тільки вперед. Тому в найближчі дні Мінфін внесе на розгляд уряду законопроект про створення фінансової поліції, на який чекає бізнес і про який також йдеться в меморандумі з МВФ", - повідомив міністр Олександр Данилюк у Facebook.
Законопроект уже написаний і перебуває на завершальній стадії узгодження з іншими міністерствами.
Він передбачає: скорочення штату з 15 тис до 2,5 тис співробітників з оновленням персоналу через конкурси; зміну підходу з силового на аналітичний, силовий блок поліції становитиме не більш ніж 25% від штату; відмову від втручання в роботу чесного бізнесу; підвищеня зарплати для залучення найкращих кадрів.
Законопроект буде подано на розгляд уряду наступної середи, 18 січня.
Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року Верховна Рада прийняла зміни до Податкового кодексу, одна з яких через недогляд де-юре ліквідувала податкову міліцію.
Планувалося, що норма про ліквідацію податкової міліції набуде чинності разом із новим законом про створення Служби фінансових розслідувань, але в перехідних положеннях, що стосуються терміну набуття чинності відповідних норм, це забули прописати.
Тому ліквідація податкової міліції сталася з 1 січня 2017 року.
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