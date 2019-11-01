Комітет виборців заявив про першу незаконну агітацію кандидатів у президенти
У Києві та інших областях помітили білборди з агітацією на користь депутата від "БПП" Сергія Капліна та голови "Самопомочі" Андрія Садового, інформує Комітет виборців України.
Ці білборди не мали відомостей про установу, яка надрукувала їх, тираж, замовників тощо. Їх встановили до початку виборчого процесу, однак після його старту 31 грудня така вихідна інформація має бути вказана згідно з законом "Про вибори президента України".
Такі ж порушення знайшли в агітації на користь засновника руху "Справедливість" Валентина Наливайченка. Матеріали про нього знайшли у низці українських інтернет-видань, але вони не були оплачені з виборчого фонду кандидата у президенти, адже також розміщувалися ще до його офіційної реєстрації.
Коли ці агітаційні матеріали розміщували до початку президентської кампанії, - вони не вважалися передвиборчою агітацією. Однак після того, як Каплін, Садовий та Наливайченко зареєструвалися у ЦВК як кандидати, усі матеріали щодо них мають розміщуватися згідно з законом.
Якщо кандидати заявляють, що не мають стосунку до вже розміщених агітаційних матеріалів, то вони мали б звернутися до суду, додали в КВУ.
Нагадаємо, в Об’єднанні "Самопоміч" одностайно проголосували за висунення Андрія Садового на пост кандидата у президенти від партії.
Також, Центральна виборча комісія під час засідання 3 січня затвердила кошториси за бюджетними програмами на 2019 рік. Зокрема кошторис на проведення виборів президента складає понад 2,35 мільярда гривень, на проведення парламентських виборів - майже 1,95 мільярда гривень.
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