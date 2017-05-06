Компанія Apple презентувала чотири нові операційні системи: macOS High Sierra для комп'ютерів, watchOS 4 для AppleWatch, а також iOS 11 для мобільних пристроїв та tvOS для Apple TV.

Презентація відбулася у Сан-Хосе (Каліфорнія) в межах щорічної конференції для розробників WWDC, яку проводить Apple, пише "Громадське".

До того ж, платіжна система Apple Pay отримала функцію переказів грошей між індивідуальними користувачами, які здійснюватимуться за допомогою віджета для додатка iMessage. Гроші надходитимуть на внутрішній рахунок системи, звідки їх можна буде переводити на підключені до системи банківські карти.

Siri отримала оновлення голосового синтезатора із різними інтонаціями, смислові паузи і більш натуральний чоловічий голос.

Голосовий помічник також отримав можливість миттєво перекладати мову користувача з англійської на китайську, французьку, німецьку, італійську та іспанську.

Нагадаємо, Apple обговорювала з партнерами можливість створення власного сервісу, який би дозволив здійснювати грошові операції за допомогою її мобільних пристроїв.

Компанія Apple опублікувала звіт із результатами другого кварталу 2017 фінансового року.

Незабаром на території України повинна запрацювати платіжна система Apple Pay.