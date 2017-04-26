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Конгрес може перешкодити скороченню допомоги Україні, - екс-посол США

Президент США Дональд Трамп планує серйозне скорочення допомоги Україні по лінії USAID.
Серйозне скорочення новою адміністрацією США програм фінансування зовнішньої підтримки, в тому числі понад 68% для України, може не пройти процедуру затвердження в американському Конгресі.
Конгрес може перешкодити скороченню допомоги Україні, - екс-посол США Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography

Про це розповів екс-посол США в Україні Джон Гербст у коментарі "Укрінформу".

"Адміністрація Трампа зайняла офіс з вузьким розумінням наших потреб національної безпеки", - відповів він на питання, чи створює скорочення зовнішньої підтримки США ризики для Вашингтона втратити свій вплив в інших регіонах.

Він підкреслив, що Конгрес США " краще розуміє важливість сильного дипломатичного корпусу та програм допомоги в питаннях (американської – ред.) безпеки". Це ж можна сказати про міністра оборони Меттіса і американських військових, додав Гербст.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп планує серйозне скорочення допомоги Україні по лінії USAID.

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