Консультативна місія Європейського Союзу в України вперше відкрила свої двері для відвідувачів
"Я дуже радий, що вперше Консультативна місія в Україні робить день відкритих дверей, і цей захід ми присвятили Дню Європи. Мета цього заходу - показати, чим займається Консультативна місія Європейського Союзу. Сама назва означає, що ми консультуємо, даємо експертизу, допомагаємо напрацьовувати документи та створювати концепції. На жаль, це помацати і побачити дуже важко, тож мета цього заходу - допомогти всім охочим це побачити", - сказав голова місії Кястутіс Ланчінскас.
У місії працює близько 300 осіб, які представляють 28 країн Євросоюзу. Крім того, спільно з КМЄС працюють спеціалісти з Канади, Норвегії та України, зазначив він
Програма заходу Дня відкритих дверей Консультативної місії Європейського Союзу передбачає презентацію криміналістичних комплектів поліції, роботи кінологічного підрозділу Державної прикордонної служби, роботи безпілотника та лекції з безпеки дорожнього руху.
Нагдаємо, що голова Представництва ЄС в Україні Г'ю Мінгареллі запевнив, що Україна ніколи не буде сама на обраному нею європейському шляху.
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