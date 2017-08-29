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Контрольні пункти в'їзду-виїзду в зоні АТО з 1 вересня змінять розклад роботи

Час роботи КПВВ зменшиться
У районі проведення АТО контрольні пункти в'їзду-виїзду переходять на осінній період роботи.
Контрольні пункти в Фото: BIN.ua

Про це повідомляють у прес-службі ДПСУ.

Зокрема, з 1 вересня пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися в нових часових рамках, які встановлюються для режиму роботи контрольних пунктів, з 7:00 до 18:30.

Таким чином час роботи КПВВ стає меншим.

"Зміна часового режиму в першу чергу пов’язана з безпековою складовою та направлена на убезпечення життя мирного населення, яке перетинає лінію розмежування, оскільки світла пора доби зменшується, а в темний час підвищуються ризики обстрілу з боку російських найманців", – пояснили в ДПСУ.

Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздки та перетину лінії розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду.

Нагадаємо, ГПУ розслідує факт розтрати та привласнення понад 100 мільйонів гривень бюджетних коштів під час виконання робіт по інженерно-технічному облаштуванню україно-російського державного кордону (проект "Стіна").

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29 08 2017 12:35
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