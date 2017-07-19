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Контррозвідника СБУ викрили на "кришуванні" порнобізнесу на Дніпропетровщині

За місцем проживання і "роботи" фігурантів справи проводять обшуки
Військова прокуратура затримала в Дніпропетровській області співробітника військової контррозвідки Служби безпеки України.
Контррозвідника СБУ викрили на "кришуванні" порнобізнесу на Дніпропетровщині Фото: vppdr.gp.gov.ua

"Досудовим розслідуванням встановлено, що за сприяння в неперешкоджанні ведення порнобізнесу вказаний правоохоронець вимагав і щомісяця отримував від представниць цієї індустрії неправомірну вигоду в розмірі 1,5 тис. доларів. Крім того, попереджав своїх "підопічних" про можливі перевірки правоохоронних органів. Безпосередньо під час чергової передачі хабара в розмірі 1,5 тис. доларів військовослужбовця затримали на гарячому", - інформує Військова прокуратура Південного регіону.

За місцем проживання і "роботи" фігурантів справи проводять обшуки, перевіряють причетність інших осіб до злочинної діяльності.

Справу розслідують за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом, карається в'язницею на строк від трьох до восьми років).

Нагадаємо, що співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Київської обл. затримали організаторів злочинного бізнесу - мережі борделів, які функціонували на території столиці.

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19 07 2017 16:17
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