Контррозвідника СБУ викрили на "кришуванні" порнобізнесу на Дніпропетровщині

Військова прокуратура затримала в Дніпропетровській області співробітника військової контррозвідки Служби безпеки України.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що за сприяння в неперешкоджанні ведення порнобізнесу вказаний правоохоронець вимагав і щомісяця отримував від представниць цієї індустрії неправомірну вигоду в розмірі 1,5 тис. доларів. Крім того, попереджав своїх "підопічних" про можливі перевірки правоохоронних органів. Безпосередньо під час чергової передачі хабара в розмірі 1,5 тис. доларів військовослужбовця затримали на гарячому", - інформує Військова прокуратура Південного регіону.

За місцем проживання і "роботи" фігурантів справи проводять обшуки, перевіряють причетність інших осіб до злочинної діяльності.

Справу розслідують за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом, карається в'язницею на строк від трьох до восьми років).

Нагадаємо, що співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Київської обл. затримали організаторів злочинного бізнесу - мережі борделів, які функціонували на території столиці.