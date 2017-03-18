Кораблі НАТО прибули в Одесу, – ФОТО Програма візиту передбачає проведення занять, відвідування кораблів військовослужбовцями та проведення спортивних змагань

У п'ятницю, 17 березня, в Одесі пришвартувалися чотири кораблі зі складу другої постійної військово-морської мінної групи НАТО.

Фото: pushkinska.net

Про це повідомляє "Пушкінська". До групи входять штабний польський корабель "511 Kontradmirał X. Czernicki", а також морські тральщики – іспанський "M 35 Duero", німецький "M 1061 Rottweil" і турецький "M 265 Alanya". Програма візиту передбачає проведення занять з боротьби за живучість кораблів, відвідування кораблів НАТО українськими військовослужбовцями та проведення спортивних змагань.

Фото: pushkinska.net

Фото: pushkinska.net

Фото: pushkinska.net

Фото: pushkinska.net

Фото: pushkinska.net Нагадаємо, американський десантний корабель Carter Hall напередодні ввечері, 17 березня, зайшов в акваторію Чорного моря.

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