CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п'ятницю, 17 березня, в Одесі пришвартувалися чотири кораблі зі складу другої постійної військово-морської мінної групи НАТО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кораблі НАТО прибули в Одесу, – ФОТО
Програма візиту передбачає проведення занять, відвідування кораблів військовослужбовцями та проведення спортивних змагань
Фото: pushkinska.net
Про це повідомляє "Пушкінська".
До групи входять штабний польський корабель "511 Kontradmirał X. Czernicki", а також морські тральщики – іспанський "M 35 Duero", німецький "M 1061 Rottweil" і турецький "M 265 Alanya".
Програма візиту передбачає проведення занять з боротьби за живучість кораблів, відвідування кораблів НАТО українськими військовослужбовцями та проведення спортивних змагань.
Фото: pushkinska.net
Фото: pushkinska.net
Фото: pushkinska.net
Фото: pushkinska.net
Фото: pushkinska.net
Нагадаємо, американський десантний корабель Carter Hall напередодні ввечері, 17 березня, зайшов в акваторію Чорного моря.
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18 03 2017 23:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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