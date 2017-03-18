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Американський десантний корабель увійшов до акваторії Чорного моря, – ВІДЕО

Корабель має взяти участь у спільних з Румунією навчаннях
Американський десантний корабель Carter Hall напередодні ввечері, 17 березня, зайшов в акваторію Чорного моря.
Американський десантний корабель увійшов до акваторії Чорного моря, – ВІДЕО Фото: flickr.com

Про це повідомляє прес-служба шостого флоту ВМС США.

Корабель має взяти участь у спільних з Румунією навчаннях Spring storm 17. Навчання за участю Carter Hall проходитимуть поблизу міста Констанца до 21 березня.

"Spring Storm дають Carter Hall цінну можливість співпраці з нашим союзником у НАТО в акваторії Чорного моря", – наголошується в повідомленні.

USS Carter Hall належить до серії десантних кораблів-доків і введений в дію у 1995 році. Він може перевозити до 500 морських піхотинців.

Нагадаємо, в лютому Північноатлантичний альянс оголосив про розширення військової присутності повітряних і морських сил союзників в акваторії Чорного моря.

Раніше військовослужбовці сухопутних військ США і американська військова техніка прибули до Румунії, для розквартирування на території військово-повітряної бази в місті Констанца.

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18 03 2017 18:50
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