У Румунію прибули американські танки та військова техніка

Американські військовослужбовці і військова техніка візьмуть також участь у спільних військових навчаннях, які проводитимуться у 2017 році на території Румунії

Військовослужбовці сухопутних військ США і американська військова техніка прибули до Румунії, де будуть розквартировані на території військово-повітряної бази в місті Констанца.

"Військовослужбовці сухопутних військ США (500 осіб) і американська військова техніка (танки М1 Abrams і бойові машини піхоти M2 Bradley), що ррибулі в Румунію, є частиною зобов'язань США щодо забезпечення безпеки східного флангу Північноатлантичного альянсу НАТО в рамках операції Atlantic Resolve", - заявили в прес-службі міністерства оборони Румунії, передає "Укрінформ".

У міноборони відзначили, що американські військовослужбовці і військова техніка візьмуть також участь у спільних військових навчаннях, які проводитимуться у 2017 році на території Румунії.

Підкреслюється також, що розміщення військ і техніки США в Румунії покликане сприяти подальшому розвитку стратегічного румуно-американського партнерства в сфері безпеки.