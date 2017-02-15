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У Румунію прибули американські танки та військова техніка

Американські військовослужбовці і військова техніка візьмуть також участь у спільних військових навчаннях, які проводитимуться у 2017 році на території Румунії
Військовослужбовці сухопутних військ США і американська військова техніка прибули до Румунії, де будуть розквартировані на території військово-повітряної бази в місті Констанца.
У Румунію прибули американські танки та військова техніка Фото: ukrinform

"Військовослужбовці сухопутних військ США (500 осіб) і американська військова техніка (танки М1 Abrams і бойові машини піхоти M2 Bradley), що ррибулі в Румунію, є частиною зобов'язань США щодо забезпечення безпеки східного флангу Північноатлантичного альянсу НАТО в рамках операції Atlantic Resolve", - заявили в прес-службі міністерства оборони Румунії, передає "Укрінформ".

У міноборони відзначили, що американські військовослужбовці і військова техніка візьмуть також участь у спільних військових навчаннях, які проводитимуться у 2017 році на території Румунії.

Підкреслюється також, що розміщення військ і техніки США в Румунії покликане сприяти подальшому розвитку стратегічного румуно-американського партнерства в сфері безпеки.

Вчора iPress.ua повідомляв, що війська Західного військового округу почали раптово перевіряти з’єднання та бойову готовність військових частини округу.
 
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15 02 2017 08:23
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