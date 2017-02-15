У Румунію прибули американські танки та військова техніка
"Військовослужбовці сухопутних військ США (500 осіб) і американська військова техніка (танки М1 Abrams і бойові машини піхоти M2 Bradley), що ррибулі в Румунію, є частиною зобов'язань США щодо забезпечення безпеки східного флангу Північноатлантичного альянсу НАТО в рамках операції Atlantic Resolve", - заявили в прес-службі міністерства оборони Румунії, передає "Укрінформ".
У міноборони відзначили, що американські військовослужбовці і військова техніка візьмуть також участь у спільних військових навчаннях, які проводитимуться у 2017 році на території Румунії.
Підкреслюється також, що розміщення військ і техніки США в Румунії покликане сприяти подальшому розвитку стратегічного румуно-американського партнерства в сфері безпеки.
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