Кожна восьма дитина в Україні постраждала через військові дії на Донбасі

В Україні кожна восьма дитина постраждала від військових дій на сході країни.

Відповідну інформацію повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, інформує "Укрінформ".

"На сьогодні кожна восьма дитина постраждала від конфлікту на сході (України, - ред.). 600 тис. дітей проживають на окупованій території. Майже 250 тис. дітей - переселенці. А 100 тис. дітей живуть у зоні зіткнення", - розповів Кулеба.

Він також зазначив, що в цей час чисельність дитячого населення в Україні становить 7,6 млн осіб.

Нагадаємо, що в Україні внаслідок конфлікту на Донбасі постраждали 5 мільйонів людей, близько 1,7 мільйона дітей потребують допомоги, зокрема психологічної. Такі результати свого аналізу наводить неурядова організація Save the Сhildren.