Кремль погрожує США "взаємними" санкціями

У Кремлі "з жалем" сприйняли новини про розширення владою США антиросійських санкцій.

"З жалем того, що поки триває ставка на списку санкцій риторику, далеку від конструктивізму, а головне - далеку від реальної демонстрації політичної волі на врегулювання тієї проблеми, яку ми маємо навколо України", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформують "РІА Новини".

Говорячи про те, чим можуть відповісти на дії США влади Росії, Пєсков зазначив, що конкретні заходи поки обговорюються, але вже можна сказати, що відповідь буде заснована на принципі взаємності.

"Головний принцип реакції на санкційні дії - це принцип взаємності, тому це цілком зрозуміло. На експертному рівні, природно, різні варіанти формулюються, пропонуються", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, що Сенат США схвалив законопроект про запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи передбачається застосувати проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак "від імені російського уряду".

Також Сенат США прийняв окрему поправку до закону про санкції щодо Росії, щоб дозволити співпрацю Національному космічному агентству США по російським двигунам для ракет.