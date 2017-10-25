Крим російським не визнала жодна держава: Собчак відповіла Поклонській про статус Криму

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яка оголосила про намр балотуватись на виборах президента РФ, відреагувала на заяву депутата Держдуми Наталі Поклонської про те, що статус Криму "взагалі не обговорюється", а півострів є частиною Росії.

"Так ось, запитували - відповідаємо: взагалі-то світовій спільноті [це] невідомо. Ось буквально нікому", - написала у відповідь Собчак на своїй сторінці в Instagram.

Входження Криму до Росії, нагадала телеведуча, "не визнала буквально жодна світова держава", навіть Білорусь.

"Та що там світова держава - навіть Сбербанк Росії не визнає Крим частиною Росії. Або ви бачите в Євпаторії, Ялті, Керчі або Сімферополі хоч одне його відділення?", - зазначила Собчак, додавши, що "на відміну від Поклонскої" вона "народилася і все життя прожила в Росії".

"Мій батько був одним з тих людей, хто писав її Конституцію", - зауважила телеведуча, підкресливши, що тепер їй "дійсно неприємно", що Росія як країна не тримає слово, "дане нашому головному сусідові".

"Я вчилася в МДІМВ, і мене тоді вчили, що міжнародні договори потрібно поважати", - зауважила Собчак, припустивши, що, "мабуть, в євпаторійському філії Харківського юридичного інституту і в Державній думі [де відповідно вчилася і працює Поклонська] є речі, які не обговорюються". Як приклади "необговорюваних" тез вона привела затвердження "Крим наш", "цар одружився незайманим" і "Путін - навічно". "

"Але з іншого боку, добре, що Наталя хоча б більше не прокурор. Все-таки від депутатів шкоди менше, ніж від прокурорів", - додала тележурналістка.

Нагадаємо, 18 жовтня російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак оголосила про своє рішення брати участь у виборах президента Росії.

Собчак заявила, що вибори, на її думку, треба використовувати "як для публічного обговорення недоліків нашої влади, так і для вдосконалення навичок опозиції".