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Кримчани зможуть подорожувати до ЄС без віз лише з паспортом України

Євросоюз не визнає анексії півострова, через що вважає недійсними й паспорта, які видали кримчанам російська влада
Жителі анексованого Криму також зможуть відвідувати країни Євросоюзу без віз, але для цього вони повинні мати біометричний паспорт України
Кримчани зможуть подорожувати до ЄС без віз лише з паспортом України Фото:zn.ua

Він нагадав, що Євросоюз не визнає анексії півострова, через що вважає недійсними й паспорта, які видали кримчанам російська влада, - заявив прес-аташе представництва Євросоюзу в Україні Давид Стулік, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"Можна тільки з паспортом України або з тими паспортами Російської Федерації, які були видані консульствами РФ на території Криму раніше", - наголосив Стулік.

За його словами, Євросоюз буде робити все можливе для того, щоб жителі Криму могли приїхати на материкову частину України і отримати біометричний паспорт, або зробити візу в паспорті старого зразка.

Як відомо, Європейський парламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.

Відзначимо, що близько трьох мільйонів українців вже мають біометричні паспорти і можуть скористатися безвізовим режимом.

 

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07 04 2017 16:07
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