Кримчани зможуть подорожувати до ЄС без віз лише з паспортом України
Він нагадав, що Євросоюз не визнає анексії півострова, через що вважає недійсними й паспорта, які видали кримчанам російська влада, - заявив прес-аташе представництва Євросоюзу в Україні Давид Стулік, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Можна тільки з паспортом України або з тими паспортами Російської Федерації, які були видані консульствами РФ на території Криму раніше", - наголосив Стулік.
За його словами, Євросоюз буде робити все можливе для того, щоб жителі Криму могли приїхати на материкову частину України і отримати біометричний паспорт, або зробити візу в паспорті старого зразка.
Як відомо, Європейський парламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.
Відзначимо, що близько трьох мільйонів українців вже мають біометричні паспорти і можуть скористатися безвізовим режимом.
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