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Кримінальні провадження проти Іванющенка об’єднані, досудове розслідування триває, - ГПУ

Соратника Януковича звинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
Всі кримінальні провадження проти колишнього депутата Верховної Ради Юрія Іванющенка (Партія регіонів) об'єднані в одне і розслідуються.
Кримінальні провадження проти Іванющенка об’єднані, досудове розслідування триває, - ГПУ Юрій Іванющенко. Фото: antikor.com

Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями проводить досудове слідство у кримінальному провадженні за підозрою Іванющенка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу, інформує сайт Генпрокуратури.

29 грудня 2014 року Іванющенку було повідомлено про підозру в організації розкрадання держкоштів в особливо великих розмірах, в розмірі близько 177 млн гривень під час укладення договорів між ДП "Держекоінвест" та ТОВ "Карпатибудінвест" і за фактом одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах у розмірі близько 650 млн гривень.

"У цьому випадку йдеться про розкрадання кіотських грошей, виділених на виконання капітального ремонту 38 об’єктів соціальної сфери у Луганській області, тобто у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Тому, наразі не представляється можливим проведення необхідних процесуальних дій, у тому числі експертиз, для завершення розслідування кримінального провадження за вказаним фактом", - відзначається в повідомленні.

Крім того, проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні за підозрою Іванющенка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 189 (вимагання), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу.

27 вересня 2016 року Іванющенкові було повідомлено про підозру за фактом організації вимагання за попередньою змовою групою осіб частки у статутному фонді ТОВ "Промринок", що завдало матеріальної шкоди потерпілим у великих розмірах та організації підписання за попередньою змовою групою осіб завідомо підробленого документа. 7 жовтня 2015 року в зазначеному провадженні Іванющенка було оголошено в розшук.

1 березня кримінальні провадження об'єднані в одне провадження.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та 14 його соратників при цьому зі списку був видалений екс-регіонал Юрій Іванющенко.

Ціна знятих санкцій з соратника екс-президента Віктора Януковича Юрія Іванющенка становить майже 5,4 мільярди гривень.

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06 03 2017 21:14
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