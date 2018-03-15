Крисін не з'явився на суд через "можливу загрозу своєму життю"

Раніше з півсотні учасників маршу проти "тітушо" прийшли під суд, де слухають справу Крисіна

Юрій Крисін не з'явився у Дарницкий райсуд Києва, де слухають справу про викрадення та катування активістів у січні-лютому 2014, через "можливу загрозу своєму життю".

Про це під час засідання повідомив його адвокат Євген Солодко, повідомляє Громадське.

Напередодні Юрій Крисін подав 3 клопотання до суду з поясненням своєї сьогоднішньої неявки до суду. Перше — про слухання справи у закритому режимі. Друге клопотання - про забезпечення заходів безпеки.

Водночас ще одного обвинувачуваного у даній справі Сергія Чемеса допитують у режимі відеоконференції.

Раніше з півсотні учасників маршу проти "тітушо" прийшли під суд, де слухають справу Крисіна.

Крисін є фігурантом справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, яке сталось у період Євромайдану, в ніч на 19 лютого 2014 року поруч із Софійською площею в Києві.

Як відомо, Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія. Суд вирішив, що дії Крисіна підпадають під ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство), але є пом'якшувальні обставини: каяття і наявність 2 малолітніх дітей.

Генеральна прокуратура України внесла апеляційну скаргу на вирок суду щодо Юрій Крисіна, учасника озброєного нападу на журналіста В’ячеслава Веремія під час Євромайдану, унаслідок якого останній помер.

26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебуває співучасник убивства журналіста В'ячеслава Веремія у лютому 2014 року Юрій Крисін. Там Крисіна облили зеленкою.

У четвер, 1-го березня, Крисін не прийшов на засідання Апеляційного суду Києва з розгляду скарги на рішення суду першої інстанції про його умовне покарання.