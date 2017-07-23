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"Куратор" бойовиків з Росії здійснив ДТП: травмовані цивільні, - розвідка

За даними розвідки, у частинах російських окупаційних військ зберігається тенденція до дезертирства
На території Донецької області, тимчасово непідконтрольній Україні, одним з російських "кураторів" бойовиків було скоєно ДТП, внаслідок якої важко травмовано двох цивільних осіб похилого віку.
"Куратор" бойовиків з Росії здійснив ДТП: травмовані цивільні, - розвідка Фото: news-front.info

"У зоні відповідальності 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) одним із високопосадовців з числа "російських кураторів" було скоєно ДТП, в результаті якої важко травмовано двох цивільних осіб похилого віку. Військового злочинця до відповідальності не притягнуто", -  повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, також у частинах російських окупаційних військ зберігається тенденція до дезертирства та відмови від продовження контракту військовослужбовцями.

"У одній з бригад бойовиків у Горлівці близько 10 осіб відмовились від продовження військової служби та укладання нового контракту.... В одному з підрозділів бригади з Макіївки військовослужбовець зі зброєю самовільно залишив пост та убув у напрямку кордону з РФ", - зазначили у розвідці.

Нагадаємо, що 25 червня в Луганську російська злочинна група підірвала авто з майором збройних сил Росії Куліковим.

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23 07 2017 15:58
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