"Куратор" бойовиків з Росії здійснив ДТП: травмовані цивільні, - розвідка
"У зоні відповідальності 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) одним із високопосадовців з числа "російських кураторів" було скоєно ДТП, в результаті якої важко травмовано двох цивільних осіб похилого віку. Військового злочинця до відповідальності не притягнуто", - повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
За даними розвідки, також у частинах російських окупаційних військ зберігається тенденція до дезертирства та відмови від продовження контракту військовослужбовцями.
"У одній з бригад бойовиків у Горлівці близько 10 осіб відмовились від продовження військової служби та укладання нового контракту.... В одному з підрозділів бригади з Макіївки військовослужбовець зі зброєю самовільно залишив пост та убув у напрямку кордону з РФ", - зазначили у розвідці.
Нагадаємо, що 25 червня в Луганську російська злочинна група підірвала авто з майором збройних сил Росії Куліковим.
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