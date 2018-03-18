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Кувейт спростить процедуру видачі віз громадянам України

Спрощення передбачає оформлення віз в електронному вигляді
Україна та Кувейт домовилися спростити процедуру оформлення віз для громадян України.
Кувейт спростить процедуру видачі віз громадянам України Фото: twitter.com/STsegolko

Про це повідомив прес-секретар Президента України під час державного візиту Петра Порошенка до Держави Кувейт.

"Кувейт включить Україну до переліку держав, громадянам яких візи оформлюються в міжнародному аеропорту Кувейту або в електронному вигляді", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, за результатами переговорів президента України та Еміра Держави Кувейт Сабаха Аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха було підписано низку двосторонніх документів про співробітництво у військовій, науковій, молодіжній сферах  та сфері фізичної культури і спорту.

Нагадаємо, 15 березня Петро Порошенко підписав указ про запровадження на один рік безвізового режиму в’їзду в Україну та транзиту для громадян Республіки Македонія.

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18 03 2018 14:59
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