Кувейт спростить процедуру видачі віз громадянам України

Україна та Кувейт домовилися спростити процедуру оформлення віз для громадян України.

Про це повідомив прес-секретар Президента України під час державного візиту Петра Порошенка до Держави Кувейт.

"Кувейт включить Україну до переліку держав, громадянам яких візи оформлюються в міжнародному аеропорту Кувейту або в електронному вигляді", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, за результатами переговорів президента України та Еміра Держави Кувейт Сабаха Аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха було підписано низку двосторонніх документів про співробітництво у військовій, науковій, молодіжній сферах та сфері фізичної культури і спорту.

Нагадаємо, 15 березня Петро Порошенко підписав указ про запровадження на один рік безвізового режиму в’їзду в Україну та транзиту для громадян Республіки Македонія.