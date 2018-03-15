Україна на рік запровадила безвіз для громадян Македонії Дії спрямовані на розвиток та практичну реалізацію принципів добросусідського партнерства

Президент Петро Порошенко підписав указ про запровадження на один рік безвізового режиму в’їзду в Україну та транзиту для громадян Республіки Македонія.

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Відповідний указ № 65/2018 опублікований на сайті глави держави. "Запровадити на період з 16 березня 2018 року до 15 березня 2019 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Республіки Македонія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - йдеться у документі. В указі зазначається, що тимчасова лібералізація візового режиму для македонців запроваджується з метою розвитку та практичної реалізації принципів добросусідського партнерства між Україною та Республікою Македонія, активізації двосторонніх контактів у всіх сферах взаємовідносин. Нагадаємо, Україна обговорює із Македонією варіанти співпраці у сфері відновлювальної енергетики.

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