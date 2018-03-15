Україна на рік запровадила безвіз для громадян Македонії
Відповідний указ № 65/2018 опублікований на сайті глави держави.
"Запровадити на період з 16 березня 2018 року до 15 березня 2019 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Республіки Македонія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - йдеться у документі.
В указі зазначається, що тимчасова лібералізація візового режиму для македонців запроваджується з метою розвитку та практичної реалізації принципів добросусідського партнерства між Україною та Республікою Македонія, активізації двосторонніх контактів у всіх сферах взаємовідносин.
Нагадаємо, Україна обговорює із Македонією варіанти співпраці у сфері відновлювальної енергетики.
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