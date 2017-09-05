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Поліція затримала 24 особи в київському офісі ОУН

Ще один чоловік був затриманий ще до початку пам'ятних заходів
Голова Національної поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що в офісі ОУН поліція затримала 24 особи.
Поліція затримала 24 особи в київському офісі ОУН Фото: Facebook Тетяни Кавепещенко

Під час брифінгу Крищенко також зазначив, що ще один чоловік був затриманий ще до початку пам'ятних заходів.

"Затримано одну людину з банером, який він намагався розгорнути. Інформація про потерпілих уточнюється, але істотних пошкоджень ніхто не отримав. На цей момент звернень до лікувальних установ або безпосередньо в поліцію немає. Банер з георгіївською символікою також був доставлений в управління, будемо давати оцінку", - сказав Крищенко.

Раніше директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко повідомив, що постраждали в центрі Києва немає. Поліція кваліфікувала відбувається біля офісу ОУН в Києві як хуліганство і зараз на місці проходять слідчі дії.

Нагадаємо, з офісу ОУН в Києві у правоохоронців, учасників акції "Безсмертний полк" і журналістів полетіли яйця, картопля, кульки з фарбою і димові шашки. При цьому додають, що коли колона учасників акції вирушила до парку Вічної слави, з офісу ОУН почали кидати по них кульки з фарбою і димові шашки, а також картоплю і палиці.

Повідомляється, що постраждав співробітник поліції. Крім цього, у Києві правоохоронці затримали двох осіб, які намагалися розгорнути банер з георгіївськими стрічками під час масових заходів у центрі міста.

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09 05 2017 13:37
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