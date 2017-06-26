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Київ вимагає повернення 15 млн євро, заморожених Швейцарією

Поки немає підстав вважати, що причиною інциденту може бути позов каналу Euronews.
Голова Національної громадської телерадіокомпанії Зураб Аласанія вважає повернення арештованої застави за "Євробачення" головним завданням у вирішенні конфлікту.
Київ вимагає повернення 15 млн євро, заморожених Швейцарією Фото:ukrinform.ua

Про це повідомляє "Українська правда".

"Нам не цікаво, хто став ініціатором. Нам повинні повернути гроші, і ми будемо цього вимагати", - підкреслив Аласанія.

Він також додав, що поки немає підстав вважати, що причиною інциденту може бути позов каналу Euronews.

Нагадаємо, Женевське управління примусового стягнення заборгованості ініціювало процедуру арешту 15 млн євро фінансових гарантій України на проведення пісенного конкурсу Євробачення 2017.

Пізніше з'явилася інформація, що причиною інциденту може бути позов каналу Euronews.

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26 06 2017 23:47
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