ПОЛІТИКА НОВИНИГолова Національної громадської телерадіокомпанії Зураб Аласанія вважає повернення арештованої застави за "Євробачення" головним завданням у вирішенні конфлікту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київ вимагає повернення 15 млн євро, заморожених Швейцарією
Поки немає підстав вважати, що причиною інциденту може бути позов каналу Euronews.
Фото:ukrinform.ua
Про це повідомляє "Українська правда".
"Нам не цікаво, хто став ініціатором. Нам повинні повернути гроші, і ми будемо цього вимагати", - підкреслив Аласанія.
Він також додав, що поки немає підстав вважати, що причиною інциденту може бути позов каналу Euronews.
Нагадаємо, Женевське управління примусового стягнення заборгованості ініціювало процедуру арешту 15 млн євро фінансових гарантій України на проведення пісенного конкурсу Євробачення 2017.
Пізніше з'явилася інформація, що причиною інциденту може бути позов каналу Euronews.
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