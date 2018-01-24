Київ вимагає від Москви припинити судилище шістьох кримських татар

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії припинити судовий фарс над 6 українцями, яких звинуватили у терористичній діяльності в окупованому Криму та незаконно вивезли до РФ.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

“Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з протиправними та антигуманними діями російської сторони по відношенню до громадян України Мусліма Алієва, Еміра-Усеїна Куку, Вадима Сірука, Енвера Бекірова, Рефата Алімова, Арсена Джеппарова, незаконно переміщених з тимчасово окупованого Криму до Росії у зв'язку з передачею сфабрикованої проти них кримінальної справи на розгляд до Північнокавказького окружного військового суду”, - заявили у відомстві.

Підкреслюється, що 24 січня під час попереднього судового слухання були необрунтовано відхилені всі законні клопотання сторони захисту, що свідчить про упереджене ставлення до обвинувачених та заангажованість російського суду.

Як наголосили в МЗС, згідно з отриманою від фігурантів справи інформацією, під час етапування з території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим до Російської Федерації вони зазнали нелюдського поводження, яке принижує честь та гідність людини, дискримінацію за національними ознаками, до них застосовувалися побиття та психологічний тиск.

Українська сторона розцінює такі дії як свідоме нехтування Кремлем взятими на себе міжнародними зобов'язаннями, зокрема передбаченими положеннями Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

“Вимагаємо від держави-агресора негайно припинити судовий фарс за сфальсифікованою справою проти громадян України та вжити вичерпних заходів з метою відновлення їхніх порушених прав”, - наголосили в зовнішньополітичному відомстві.

МЗС України також закликає світове співтовариство публічно засудити окупанта та змусити його негайно припинити злочини проти основоположних прав людини на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

Нагадаємо, зранку 18 січня в окупованому Криму люди в масках затримали двох кримськотатрських активістів, учасників одиночних пікетів проти репресій 14 жовтня 2017 року Гірая Куламетова та Кемала Сеітьяєва.

14 жовтня жителі анексованого Криму вийшли на вулицю на поодинокі протести проти свавілля силовиків і на захист політв'язнів. Вони тримали плакати з написами "Кримські татари не терористи", "Зупиніть свавілля силовиків в Криму", "Свободу політв'язням" тощо.

В результаті у Криму затримали 49 осіб за "неузгоджені пікети". Після "профілактичних бесід" всіх відпустили.