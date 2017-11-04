"Київенерго" відсторонено від управління тепломережами столиці

Угода з "Київенерго" закінчується 31 грудня 2017 року

Комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку погодила проект рішення про розрив угоди КМДА з ПАТ "Київенерго" з управління тепловими мережами Києва з 27 квітня 2018 року

Угода з "Київенерго" закінчується 31 грудня 2017 року, - повідомляється на сайті Київради.

"Аби уникнути позаштатних ситуацій під час опалювального сезону і забезпечити належне постачання теплової енергії киянам, проект рішення передбачає продовження договору на 4 місяці — до 26 квітня 2018 року включно", - зазначено в опублікованому повідомленні.

В проекті рішення окремим пунктом чітко вказано, що договір з "Київенерго" місто припиняє 27 квітня 2018 року.

Документ розроблено для забезпечення непереривності технологічного процесу виробництва, транспортування та постачання теплової енергії споживачам міста Києва.

КМДА і "Київенерго" підписали угоду про управління тепловими мережами столиці 27 вересня 2001 року.

"Київенерго" експлуатує практично всі енергетичні об'єкти, розташовані в столиці, за винятком Дарницької теплоелектроцентралі.

Нагадаємо,тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету встановила, що ПАТ "Київенерго" порушило законодавство про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку передачі електроенергії.