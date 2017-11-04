"Київенерго" відсторонено від управління тепломережами столиці
Угода з "Київенерго" закінчується 31 грудня 2017 року, - повідомляється на сайті Київради.
"Аби уникнути позаштатних ситуацій під час опалювального сезону і забезпечити належне постачання теплової енергії киянам, проект рішення передбачає продовження договору на 4 місяці — до 26 квітня 2018 року включно", - зазначено в опублікованому повідомленні.
В проекті рішення окремим пунктом чітко вказано, що договір з "Київенерго" місто припиняє 27 квітня 2018 року.
Документ розроблено для забезпечення непереривності технологічного процесу виробництва, транспортування та постачання теплової енергії споживачам міста Києва.
КМДА і "Київенерго" підписали угоду про управління тепловими мережами столиці 27 вересня 2001 року.
"Київенерго" експлуатує практично всі енергетичні об'єкти, розташовані в столиці, за винятком Дарницької теплоелектроцентралі.
Нагадаємо,тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету встановила, що ПАТ "Київенерго" порушило законодавство про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку передачі електроенергії.
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