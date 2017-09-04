Київський міжнародний напівмарафон виграв спортсмен з Ефіопії

Сьомий Київський напівмарафон виграв Ленчо Тесфає Анбеса з Ефіопії. Українець Роман Романенко став третім і завоював титул чемпіона України.

Про це повідомляє Xsport.ua.

"Переможцем Kyiv Half Marathon-2017 із великим відривом став 20-річний ефіоп Ленчо Тесфає Анбеса. Він встановив рекорд змагань, пробігши дистанцію за 1:03:56.1, що на 43 секунди більше за досягнення попереднього рекордсмена, який виграв торік", - йдеться в повідомленні.

Друге місце посів поляк Шимон Кулька (1:05:25.5).

Найкращим з українців став Роман Романенко (1:05:39.3). Він теж завоював титул переможця чемпіонату України з напівмарафону, який проводився в рамках київського забігу.

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