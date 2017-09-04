Київський міжнародний напівмарафон виграв спортсмен з Ефіопії
Про це повідомляє Xsport.ua.
"Переможцем Kyiv Half Marathon-2017 із великим відривом став 20-річний ефіоп Ленчо Тесфає Анбеса. Він встановив рекорд змагань, пробігши дистанцію за 1:03:56.1, що на 43 секунди більше за досягнення попереднього рекордсмена, який виграв торік", - йдеться в повідомленні.
Друге місце посів поляк Шимон Кулька (1:05:25.5).
Найкращим з українців став Роман Романенко (1:05:39.3). Він теж завоював титул переможця чемпіонату України з напівмарафону, який проводився в рамках київського забігу.
Нагадаємо, українська спортсменка Олеся Повх принесла нашій збірній чергову медаль на зимовому чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Белграді.
У лютому українська легкоатлетка, легенда ветеранського спортивного руху Владилена Кокіна пішла з життя. Бігунці був 91 рік. За своє життя спортсменка встановила понад 60 рекордів України.
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