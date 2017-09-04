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Київський міжнародний напівмарафон виграв спортсмен з Ефіопії

Найкращим з українців став Роман Романенко
Сьомий Київський напівмарафон виграв Ленчо Тесфає Анбеса з Ефіопії. Українець Роман Романенко став третім і завоював титул чемпіона України.
Київський міжнародний напівмарафон виграв спортсмен з Ефіопії Фото: xsport.ua

Про це повідомляє Xsport.ua.

"Переможцем Kyiv Half Marathon-2017 із великим відривом став 20-річний ефіоп Ленчо Тесфає Анбеса. Він встановив рекорд змагань, пробігши дистанцію за 1:03:56.1, що на 43 секунди більше за досягнення попереднього рекордсмена, який виграв торік", - йдеться в повідомленні. 

Друге місце посів поляк Шимон Кулька (1:05:25.5).

Найкращим з українців став Роман Романенко (1:05:39.3). Він теж завоював титул переможця чемпіонату України з напівмарафону, який проводився в рамках київського забігу.

Нагадаємо, українська спортсменка Олеся Повх принесла нашій збірній чергову медаль на зимовому чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Белграді.

У лютому українська легкоатлетка, легенда ветеранського спортивного руху Владилена Кокіна пішла з життя. Бігунці був 91 рік. За своє життя спортсменка встановила понад 60 рекордів України.

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09 04 2017 19:00
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