Китай вважає, що проблему на Корейському півострові не вирішити погрозами

У МЗС Китаю не назвали імен спікерів і країни, які нібито вдаються до таких дій

У міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що загрозливі маневри або така ж риторика не допоможуть врегулювати ситуацію на Корейському півострові.

"До цих пір розвиток подій з ядерної проблеми півострова лише доводить, що незалежно від того, чи використовуються військові загрози на словах або в діях, знайти рішення таким чином неможливо. Більш того, це лише сприяє наростанню напруженості і робить питання денуклеаризації півострова ще більш заплутаним і складним для вирішення", - пояснив позицію Китаю речник МЗС країни Кан Лю, інформує Reuters.

У той же час МЗС Китаю не назвали імен спікерів і країни, які нібито вдаються до таких дій.

Додамо, що глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель закликав США, Китай і Росію вести прямі переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Нагадаємо, що КНДР пригрозила за допомогою ядерного удару відправити Японію на дно океану, а США занурити в "попіл і темряву".

Раніше, Північна Корея відкинула резолюцію Радбезу ООН про посилення санкцій і пригрозила США "найбільшим болем" в історії.

3 вересня КНДР повідомила про успішне випробування водневої бомби. За даними Південної Кореї, потужність заряду, можливо, склала до 100 кілотонн. Це приблизно в чотири-п'ять разів сильніше, ніж ядерна бомба, скинута на японське місто Нагасакі в 1945 році під час Другої світової війни.

Це було вже шосте ядерне випробування КНДР із 2006 року.

Світова спільнота різко засудила провокації КНДР. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий задіяти ядерні можливості, щоб захистити себе і своїх союзників.