Киянам в квитанціях за опалення порахували період більший, ніж місяць
"Це пов’язане зі зміщенням дат зняття показань будинкових приладів обліку, які здійснює ПАТ "Київенерго", - повідомили у прес-службі КМДА.
У КМДА уточнили, що сьогодні 95% житлових будинків столиці обладнані приладами обліку тепла.
"Починаючи з грудня 2016 року, зняття показань будинкових лічильників для нарахувань за опалення відбувається у 2 останні дні місяця, а не з 19-го до 26-го числа, як раніше. Тому кількість днів надання послуги, відображена в платіжках за грудень для мешканців будинків із лічильниками, складається із залишкової кількості днів надання послуги у листопаді та протягом усього грудня", - йдеться у роз'яснені.
Необхідність зміни дат зняття показань теплолічильника пов’язана з механізмом нарахування субсидій, які нараховуються за весь календарний місяць.
Сьогодні в зоні обслуговування ПАТ "Київенерго" близько 30% споживачів отримують субсидію на оплату комунальних послуг.
Нагадаємо, Міністерство регіонального розвитку розробило будівельну норму, завдяки якій послуги на тепло для населення стануть дешевшими на 15%.
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