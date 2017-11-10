Киянина засуджено за репост шовініста Дугіна у "ВКонтакте"

Деснянський райсуд Києва 2 жовтня визнав 35-річного жителя столиці Володимира Головкова винним у поширенні закликів до повалення влади.

Його засуджено до двох років умовно з випробувальним терміном один рік за репост російського шовініста Олександра Дугіна в соцмережі "ВКонтакте".

Вирок суду доступний в Єдиному реєстрі судових рішень. Прізвище та обставини справи уточнює видання "Новинарня".

Головков був адміністратором групи "Союз громадян України і Росії" і зробив у ній репост Дугіна 15 квітня.

Головкова затримала на початку серпня 2017 року Служба безпеки України. Відтоді він перебував під вартою. Після винесення вироку його відпустили на свободу в залі суду.

"Новинарня" пише, що Володимир Головков був також автором сайту "Український вибір", який просуває ідеї однойменної громадської організації, яку очолює Віктор Медведчук.

Нагадаємо, що Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області присудив журналістам Дмитру Васильцю і Євгену Тимоніну, обвинуваченим в державній зраді і пособництві тероризму, по 9 років позбавлення волі.