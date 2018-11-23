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Лондонський суд відмовився від справи "Приватбанку" проти Коломойського

Після такого рішення справу, швидше за все, закриють
Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом "Приватбанку" до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
Лондонський суд відмовився від справи "Приватбанку" проти Коломойського Фото: epravda.com.ua

"Незважаючи на те, що суддя визнав, що банк став жертвою масштабних шахрайських дій, - на суму приблизно від 329 млн до 1,2 млрд доларів - він дійшов висновку, що англійський суд не має юрисдикції для розгляду позову банку проти його колишніх акціонерів", - йдеться у повідомленні "Приватбанку", яке є в розпорядженні УП.

"Це судове рішення є лише першим етапом процесу, та банк має намір оскаржити його", - йдеться в повідомленні.

"Зрозуміло, що суддя не сумнівався в тому, що колишні акціонери є відповідальними за багатомільярдні шахрайські дії в банку. Ми будемо продовжувати повернення цих коштів за допомогою судового процесу в Лондоні та віримо, що англійський суд, в кінцевому рахунку, здійснить правосуддя між сторонами", - цитуються у заяві слова голови правління "Приватбанку" Петра Крумханзла.

Нагадаємо, Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать.

"ПриватБанк" перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року, коли попередні власники - Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов - довели його до неплатоспроможності.

НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Національного банку України, а також розтрати коштів "ПриватБанку" в особливо великому розмірі, досконалої менеджментом і власниками істотної участі банку (ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України ), внаслідок чого держава зазнала збитків у розмірі докапіталізації банку в сумі понад 100 млрд гривень. Справа стосується незаконного надання кредитів попередніми власниками і топ-менеджерами фінустанови.

Також, українські суди 19 разів підтвердили правоту Національного банку України (НБУ) в суперечках зі структурами, пов'язаними з екс-акціонером "ПриватБанку" Ігорем Коломойським, на суму близько 1 млрд грн.

 

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23 11 2018 14:56
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