Лондонський суд відмовився від справи "Приватбанку" проти Коломойського

Після такого рішення справу, швидше за все, закриють

Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом "Приватбанку" до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

"Незважаючи на те, що суддя визнав, що банк став жертвою масштабних шахрайських дій, - на суму приблизно від 329 млн до 1,2 млрд доларів - він дійшов висновку, що англійський суд не має юрисдикції для розгляду позову банку проти його колишніх акціонерів", - йдеться у повідомленні "Приватбанку", яке є в розпорядженні УП.

"Це судове рішення є лише першим етапом процесу, та банк має намір оскаржити його", - йдеться в повідомленні.

"Зрозуміло, що суддя не сумнівався в тому, що колишні акціонери є відповідальними за багатомільярдні шахрайські дії в банку. Ми будемо продовжувати повернення цих коштів за допомогою судового процесу в Лондоні та віримо, що англійський суд, в кінцевому рахунку, здійснить правосуддя між сторонами", - цитуються у заяві слова голови правління "Приватбанку" Петра Крумханзла.