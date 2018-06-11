Лозового затримали в Празі з фальшивими грошима
Радикала затримали 5 листопада у чеському аеропорту перед вильотом на Київ. Він намагався розрахуватися фальшивими євро.
"Їх помічнику Лозового "обміняли" в одному з київських обмінників. Валютних кидал зараз уже шукає наша поліція, бо "обмінник" зник", - повідомив лідер політсили Олег Ляшко у Facebook.
Згодом сам Лозовий повідомив, що його відпустили. Він додав, що в Чехії спроба розрахуватися фальшивими коштами прирівнюється до їх виготовлення.
"Був в Празі. Вертаючись, хотів купити в duty-free подарунок мамі, і виявилося, що гроші - фальшиві. Зняли з літака, як у кіно. Завезли у найближчий відділок. 8 годин тримали там (коли шмонали - навіщось заглядали у вуха). Але, зрештою, розібралися, що я не скоїв злочин, а навпаки - став жертвою шахраїв, тому в провадженні чеської поліції я проходжу як потерпілий", - додав Лозовий.
Нагадаємо, 22 жовтня у Львівській області побили депутата від Радикальної партії Андрія Лозового.
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