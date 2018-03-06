НОВИНИНімецька авіакомпанія Lufthansa опублікувала ролик Russland-2018, присвячений Чемпіонату світу з футболу, що відбудеться в Росії з 14 червня по 15 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Lufthansa показала Київ у ролику до ЧС-2018 у Росії
Чемпіонат відбудеться з 14 червня по 15 липня
Фото: ukrinform.com
На відео у Facebook двоє чоловіків під російську народну пісню "Калинка-малинка" спостерігають за каналом у спальному районі.
"Наші фанати збираються підтримати збірну Німеччини на чемпіонаті в Росії... Тут теж є красиві куточки, де можна... відзначити перемогу...", - йдеться в ролику.
Правда, на відео можна помітити, що події відбуваються в спальному районі Києва.
Нагадаємо, що поліція федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія не рекомендує німецьким футбольним фанатам їхати у Росію на Чемпіонат світу з футболу.
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