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Lufthansa показала Київ у ролику до ЧС-2018 у Росії

Чемпіонат відбудеться з 14 червня по 15 липня
Німецька авіакомпанія Lufthansa опублікувала ролик Russland-2018, присвячений Чемпіонату світу з футболу, що відбудеться в Росії з 14 червня по 15 липня.
Lufthansa показала Київ у ролику до ЧС-2018 у Росії Фото: ukrinform.com

На відео у Facebook двоє чоловіків під російську народну пісню "Калинка-малинка" спостерігають за каналом у спальному районі.

"Наші фанати збираються підтримати збірну Німеччини на чемпіонаті в Росії... Тут теж є красиві куточки, де можна... відзначити перемогу...", - йдеться в ролику.

Правда, на відео можна помітити, що події відбуваються в спальному районі Києва.

Нагадаємо, що поліція федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія не рекомендує німецьким футбольним фанатам їхати у Росію на Чемпіонат світу з футболу.

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03 06 2018 18:58
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