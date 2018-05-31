Поліція не радить німецьким фанатам їхати на ЧС-2018 у Росію

Поліція побоюється, що між російськими та німецькими футбольними фанатами можуть виникнути жорстокі сутички

Поліція федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія не рекомендує німецьким футбольним фанатам їхати у Росію на Чемпіонат світу з футболу.

Правоохоронці цієї федеральної землі провели попереджувальні бесіди зі 105 "хуліганами". Сімом людям заборонили виїзд з країни, повідомило німецьке видання Rheinishe Post.

Поліція побоюється, що між російськими та німецькими футбольними фанатами можуть виникнути жорстокі сутички.

"Поліцейські заходи вживаються з урахуванням кожного конкретного випадку, оцінки ситуації та в контексті всіх наявних правових варіантів", - пояснив представник земельного МВС Герберт Ройль.

"Східноєвропейські хулігани – це зовсім інший калібр, вони мають високий потенціал до насильства. Вони володіють, наприклад, піротехнікою, яка за силою дії дорівнює малим ручним гранатам", - зазначив глава філії профспілки поліцейських ФРН в Північному Рейні-Вестфалії Еріх Реттінгхаус.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від відвідування Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться з 14 червня по 15 липня у Росії. Зокрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав громадян України не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу.