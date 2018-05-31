Поліція не радить німецьким фанатам їхати на ЧС-2018 у Росію
Правоохоронці цієї федеральної землі провели попереджувальні бесіди зі 105 "хуліганами". Сімом людям заборонили виїзд з країни, повідомило німецьке видання Rheinishe Post.
Поліція побоюється, що між російськими та німецькими футбольними фанатами можуть виникнути жорстокі сутички.
"Поліцейські заходи вживаються з урахуванням кожного конкретного випадку, оцінки ситуації та в контексті всіх наявних правових варіантів", - пояснив представник земельного МВС Герберт Ройль.
"Східноєвропейські хулігани – це зовсім інший калібр, вони мають високий потенціал до насильства. Вони володіють, наприклад, піротехнікою, яка за силою дії дорівнює малим ручним гранатам", - зазначив глава філії профспілки поліцейських ФРН в Північному Рейні-Вестфалії Еріх Реттінгхаус.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від відвідування Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться з 14 червня по 15 липня у Росії. Зокрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав громадян України не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Творці мистецького виміру Створювати мистецтво може кожен. New Wave Exhibition в цьому переконує
- Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з'їли”"Я весь час чекав, коли зі Сходу прийде знову великий "писець" і можна буде все залишити, та поїхати рубитися, як в 2014. Але цього не сталося і якось я помітив, що всі мої думки займає м’ясо"
- Творці мистецького виміру
- Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з'їли”
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї