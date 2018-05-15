МЗС рекомендує українцям не їхати в Росію на ЧС-2018
Як йдеться у заяві відомства, перебування українців в Росії пов’язане із серйозними загрозами для особистої безпеки.
"Російські силові структури та каральні органи вдаються до затримань та звинувачень у шпигунській або терористичній діяльності, вчиняють проти українців інші провокативні дії…Росія вдається до ганебної практики обмеження або взагалі відмови у доступі до затриманих громадян України консулів та адвокатів. Можливості консульського захисту громадян України на території держави-агресора на теперішній час – обмежені", – заявляють у міністерстві.
Читайте також: Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?
У МЗС додають, що розпалювання антиукраїнських настроїв є додатковим фактором ризику для перебування українців у Росії.
"Будь-яка демонстрація своєї приналежності до України може спровокувати цілеспрямовану агресію з боку російських фанатських угруповань, більшість з яких не приховують свого ворожого ставлення до українців", – зауважують українські дипломати.
Читайте також: Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив
Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав громадян України не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу.
Нагадаємо, що під час першого етапу продажу квитків на ЧС-2018 з 14 вересня по 28 листопада 2017 року вболівальникам з України вже було розподілено 2 087 квитків. Під час другого етапу продажу (з 5 грудня 2017 року по 31 січня 2018 року) з України зафіксовано 30 725 заявок.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. ЕксклюзивСпорт поза політикою?
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1