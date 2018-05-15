МЗС рекомендує українцям не їхати в Росію на ЧС-2018

У відомстві заявляють про небезпеку поїздки в Росію

Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від відвідування чемпіонату світу з футболу, який відбудеться з 14 червня по 15 липня у Росії.

Як йдеться у заяві відомства, перебування українців в Росії пов’язане із серйозними загрозами для особистої безпеки.

"Російські силові структури та каральні органи вдаються до затримань та звинувачень у шпигунській або терористичній діяльності, вчиняють проти українців інші провокативні дії…Росія вдається до ганебної практики обмеження або взагалі відмови у доступі до затриманих громадян України консулів та адвокатів. Можливості консульського захисту громадян України на території держави-агресора на теперішній час – обмежені", – заявляють у міністерстві.

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У МЗС додають, що розпалювання антиукраїнських настроїв є додатковим фактором ризику для перебування українців у Росії.

"Будь-яка демонстрація своєї приналежності до України може спровокувати цілеспрямовану агресію з боку російських фанатських угруповань, більшість з яких не приховують свого ворожого ставлення до українців", – зауважують українські дипломати.

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Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав громадян України не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу.

Нагадаємо, що під час першого етапу продажу квитків на ЧС-2018 з 14 вересня по 28 листопада 2017 року вболівальникам з України вже було розподілено 2 087 квитків. Під час другого етапу продажу (з 5 грудня 2017 року по 31 січня 2018 року) з України зафіксовано 30 725 заявок.