Проти Луценка та Матіоса відкрили провадження за пости у Facebook

Луценку та Матіосу ставиться в провину публікації у соціальних мережах повідомлень, які порушують презумпцію невинуватості

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розпочала проти Генерального прокурора Юрія Луценка дисциплінарне провадження.

Про це свідчить рішення члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Анатолія Коваленка, датоване 7 серпня 2017 року, яке "Українській правді" передали ініціатори дисциплінарного провадження Володимир Петраковський та Злата Симоненко.

Також за аналогічним фактом КДКП веде провадження й проти Головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Згідно з самою дисциплінарною скаргою, Луценку та Матіосу ставиться в провину публікації у соціальних мережах повідомлень, які порушують презумпцію невинуватості.

Відповідно до Закону України "Про прокуратуру" публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості, є підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності.

Варто додати, що "Українська правда" також повідомляє, що раніше Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відкрила дисциплінарне провадження стосовно головного військового прокурора Анатолія Матіоса.