ГПУ розлідує нові справи проти депутатів та діючих міністрів, - Луценко

"За минулий рік ми віддали до суду 1200 хабарників чинної влади. І в цьому році збираємося тільки збільшувати темпи і висоту посад тих, хто розкрадає країну", - запевнив генпрокурор

Генпрокурор Юрій Луценко анонсував нові гучні справи проти представників нинішньої влади – виконавчої та законодавчої. Зараз тривають розслідування.

"Аналіз дій судової гілки влади – виняткова компетенція Національного антикорупційного бюро. Тому ми зосереджені над діячами минулого і нинішнього дня з виконавчої та законодавчої гілок влади. Так, ми зараз розглядаємо справи, в яких йдеться і про депутатів, і про діючих міністрів. Хочу нагадати, що ми цим займаємося паралельно з наданням оцінки екс-президента Януковича, близько двох десятків його поплічників, які розікрали країну і слідство по всіх них закінчено. За минулий рік ми віддали до суду 1200 хабарників чинної влади. І в цьому році збираємося тільки збільшувати темпи і висоту посад тих, хто розкрадає країну", - запевнив генпрокурор в ефірі телеканалу "1+1".

Нагадаємо, на поточному тижні регламентний комітет парламенту розглянув 5 подань ГПУ на діючих нардепів. 4 з них депутати визнали недостатньо обґрунтованими (Максим Поляков, Олесь Довгий, Андрій Лозовий та Євген Дейдей). Подання на Борислава Розенблата комітет визнав обґрунтованим. Всі вони будуть направлені на розгляд сесійної зали парламенту.