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ГПУ розлідує нові справи проти депутатів та діючих міністрів, - Луценко

"За минулий рік ми віддали до суду 1200 хабарників чинної влади. І в цьому році збираємося тільки збільшувати темпи і висоту посад тих, хто розкрадає країну", - запевнив генпрокурор
Генпрокурор Юрій Луценко анонсував нові гучні справи проти представників нинішньої влади – виконавчої та законодавчої. Зараз тривають розслідування.
ГПУ розлідує нові справи проти депутатів та діючих міністрів, - Луценко Фото:112.ua

"Аналіз дій судової гілки влади – виняткова компетенція Національного антикорупційного бюро. Тому ми зосереджені над діячами минулого і нинішнього дня з виконавчої та законодавчої гілок влади. Так, ми зараз розглядаємо справи, в яких йдеться і про депутатів, і про діючих міністрів. Хочу нагадати, що ми цим займаємося паралельно з наданням оцінки екс-президента Януковича, близько двох десятків його поплічників, які розікрали країну і слідство по всіх них закінчено. За минулий рік ми віддали до суду 1200 хабарників чинної влади. І в цьому році збираємося тільки збільшувати темпи і висоту посад тих, хто розкрадає країну", - запевнив генпрокурор в ефірі телеканалу "1+1".

Нагадаємо, на поточному тижні регламентний комітет парламенту розглянув 5 подань ГПУ на діючих нардепів. 4 з них депутати визнали недостатньо обґрунтованими (Максим Поляков, Олесь Довгий, Андрій Лозовий та Євген Дейдей). Подання на Борислава Розенблата комітет визнав обґрунтованим. Всі вони будуть направлені на розгляд сесійної зали парламенту.

Разом з тим генпрокурор заявляв, що ГПУ зібрала достатньо доказів для зняття недоторканності з 6 нардепів, подання на яких є у Верховній Раді. 

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09 07 2017 21:22
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