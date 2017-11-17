Луценко каже, що справа у НАБУ стосується його сина

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що колишній перший заступник Генпрокурора Ренат Кузьмін написав заяву до НАБУ через паркомісця його сина.

"Я не здивований, що власник золотої лопати, котрий обвинувачується прокуратурою в розкраданні 1 млн 200 тисяч державних коштів і переховується на території Росії написав на мене заяву. Це логічно з його точки зору. Не логічно говорити про склад злочину. Луценко Юрій Віталійович і його дружина не повинні показувати в декларації 2 паркомісця, які придбав мій син, який має 28 років і проживає окремо від нашої сім'ї" – повідомив Луценко у п’ятницю під час спілкування із журналістами, інформує "Українська правда".

"Жодним законом не передбачено в моїй декларації показувати його видатки, або інші операції, що підлягають декларуванню", - додав Луценко.

Також він заявив, що "спокійно ставиться до того, що будь-які правоохоронні органи реєструють кримінальні провадження, що стосується посадовців, включно з керівниками цих органів".

"Це вже п’яте чи шосте кримінальне провадження, яке має стосунок до мене. Знаю що деякі закриті за відсутністю складу злочину. Деякі розслідуються і це нормально", - сказав він, додавши, що ненормальним є ажіотаж навколо цього.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом ймовірного незаконного збагачення генерального прокурора Юрія Луценка.

Справа порушена за зверненням колишнього заступника генпрокурора Рената Кузьміна.

13 жовтня прокуратура вручила підозру колишньому першому заступнику Генерального прокурора України Ренату Кузьміну, звинувативши його у діях, внаслідок яких державі завдано шкоду в розмірі понад 1,2 млн грн.