НАБУ порушило справу проти Луценка
Розслідування розпочато 30 жовтня на виконання судового рішення, - повідомила спікер НАБУ Світлана Оліфіра, інформують "Українські новини".
Справу порушено за частиною 3 статті 368-2 Кримінального кодексу. Про підозру нікому не повідомляли.
Про те, що НАБУ почало розслідування справи про незаконне збагачення Луценка, вчора заявив екс-заступник генпрокурора Ренат Кузьмін. Він стверджував, що НАБУ почало розслідування після його заяви, і оприлюднив фотокопію відповіді з бюро про порушення кримінального провадження.
Фото: facebook.com/RRKuzmin/
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України розпочала розслідування ймовірного розголошення даних слідства директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником.
13 листопада Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника.
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