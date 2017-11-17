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НАБУ порушило справу проти Луценка

Розслідування розпочато 30 жовтня на виконання судового рішення
Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення генпрокурора Юрія Луценка.
НАБУ порушило справу проти Луценка Фото: з соціальних мереж

Розслідування розпочато 30 жовтня на виконання судового рішення, - повідомила спікер НАБУ Світлана Оліфіра, інформують "Українські новини".

Справу порушено за частиною 3 статті 368-2 Кримінального кодексу. Про підозру нікому не повідомляли.

Про те, що НАБУ почало розслідування справи про незаконне збагачення Луценка, вчора заявив  екс-заступник генпрокурора Ренат Кузьмін. Він стверджував, що НАБУ почало розслідування після його заяви, і оприлюднив фотокопію відповіді з бюро про порушення кримінального провадження.

Фото: facebook.com/RRKuzmin/

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України розпочала розслідування ймовірного розголошення даних слідства директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником.

13 листопада Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника.

 

 

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17 11 2017 10:33
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