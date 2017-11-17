НАБУ порушило справу проти Луценка

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення генпрокурора Юрія Луценка.

Розслідування розпочато 30 жовтня на виконання судового рішення, - повідомила спікер НАБУ Світлана Оліфіра, інформують "Українські новини".

Справу порушено за частиною 3 статті 368-2 Кримінального кодексу. Про підозру нікому не повідомляли.

Про те, що НАБУ почало розслідування справи про незаконне збагачення Луценка, вчора заявив екс-заступник генпрокурора Ренат Кузьмін. Він стверджував, що НАБУ почало розслідування після його заяви, і оприлюднив фотокопію відповіді з бюро про порушення кримінального провадження.

Фото: facebook.com/RRKuzmin/

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України розпочала розслідування ймовірного розголошення даних слідства директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником.