Луценко підтримав ідею Яценюка розширити повноваження Ради й Кабміну

Генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив себе прихильником передачі більших повноважень парламенту й уряду.

"Усі знають, що Арсеній Яценюк цього давно домагається. Я теж так вважаю, тільки менш публічно. Єдина розбіжність з лідерами "Народного фронту" - я вважаю, що в нинішній ситуації в Україні - як мінімум до відновлення територіальної цілісності - і міністра оборони, і міністра закордонних справ повинен контролювати Президент", - сказав Луценко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами генпрокурора, Президент Петро Порошенко загалом підтримує такі зміни до Конституції.

"Наскільки я знаю, Президент в основному згоден з цією позицією, питання тільки в часі та політичній конфігурації, коли це може статися", - зазначив він.

Луценко також заявив, що не має наміру брати участь у президентських виборах.

"Я, напевно, єдиний не кандидат у президенти з великого кола моїх знайомих. Це продумане рішення. З самого початку моєї роботи тут, незважаючи на різні розмови, я точно не є кандидатом у президенти", - сказав він.

Окрім того, генпрокурор Луценко виступив за створення нової правоцентристської партії.

"Чесно кажу, що виступав і виступаю за створення правоцентристської партії, яка повинна стати провайдером плану європейських реформ. Думаю, що і "Народному фронту", і БПП, і низці інших партій давно пора зрозуміти, що самодостатні люди, середній і креативний клас, давно шукають не вождів, а стабільну політичну силу, яка відстоює їхні інтереси", - наголосив генпрокурор.

При цьому, на його думку, "старі партії вже не мають шансів". "Потрібне самоочищення, об'єднання і оновлення. Це стосується і назви, і керівництва, і цілей", - вважає він.

Луценко вирішив не говорити про свою можливу участь у цьому проекті на майбутніх у 2019 році парламентських виборах, запропонувавши подивитися спочатку на результати президентських виборів.

Нагадаємо, конституційну реформу, яка стосується повноважень президента і парламенту, минулого року пропонував колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Однак восени 2017 року президент Петро Порошенко заявив, що не бачить можливості провести кардинальну конституційну реформу з перерозподілом повноважень між президентом, парламентом і урядом.