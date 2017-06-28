Яценюк пропонує прийняти нову Конституцію

В уряду має бути вся повнота виконавчої влади, вважає політик

Колишній прем'єр-міністр, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк запропонував прийняти нову Конституцію України.

На своїй сторінці у Facebook Яценюк пише, що діюча управлінська модель себе вичерпала і Україні потрібна нова - "з чітким розподілом відповідальності та системою стримувань і противаг".

"Коротко моє бачення. Президент - глава держави, Верховний Головнокомандувач і національний арбітр. Безпартійний. Парламент - творець законів і контролер від імені народу. Депутати мають імунітет виключно щодо їх політичної діяльності. Парламентарії голосують виключно особисто. За неособисте голосування - кримінальна відповідальність. Рішення в ВР приймаються більшістю від присутніх. Кворум - не менше 150 депутатів", - зазначив він.

В уряду, вважає Яценюк, повинна бути вся повнота виконавчої влади.

"Прем'єр-міністр - глава уряду, а не заручник політичних ігор. Уряд підзвітний парламенту. Урядовці можуть бути членами парламенту, вони представляють партії в уряді і несуть політичну відповідальність", - написав політик.

У президента, на думку Яценюка, повинно залишитися право на вмотивований розпуск парламенту в спосіб, встановлений Конституцією, а у парламенту - можливість відправити главу держави через відставку в порядку імпічменту.

Він також виступив за те, щоб в новому Основному законі був закріплений курс на ЄС і НАТО.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко очікує від Верховної Ради найближчим часом голосування за зняття депутатської недоторканності.