Яценюк пропонує прийняти нову Конституцію
На своїй сторінці у Facebook Яценюк пише, що діюча управлінська модель себе вичерпала і Україні потрібна нова - "з чітким розподілом відповідальності та системою стримувань і противаг".
"Коротко моє бачення. Президент - глава держави, Верховний Головнокомандувач і національний арбітр. Безпартійний. Парламент - творець законів і контролер від імені народу. Депутати мають імунітет виключно щодо їх політичної діяльності. Парламентарії голосують виключно особисто. За неособисте голосування - кримінальна відповідальність. Рішення в ВР приймаються більшістю від присутніх. Кворум - не менше 150 депутатів", - зазначив він.
В уряду, вважає Яценюк, повинна бути вся повнота виконавчої влади.
"Прем'єр-міністр - глава уряду, а не заручник політичних ігор. Уряд підзвітний парламенту. Урядовці можуть бути членами парламенту, вони представляють партії в уряді і несуть політичну відповідальність", - написав політик.
У президента, на думку Яценюка, повинно залишитися право на вмотивований розпуск парламенту в спосіб, встановлений Конституцією, а у парламенту - можливість відправити главу держави через відставку в порядку імпічменту.
Він також виступив за те, щоб в новому Основному законі був закріплений курс на ЄС і НАТО.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко очікує від Верховної Ради найближчим часом голосування за зняття депутатської недоторканності.
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