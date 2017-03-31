Луценко збирається відсудити 5 млн за авіарейси до Криму

Генеральний прокурор додав, що зараз ведеться робота з відстеження морських суден, які заходять в кримські порти

Генпрокурор Юрій Луценко заявив про наміри виставити рахунки російським авіакомпаніям за відвідування анексованого Криму.

Про це Луценко розповів 31 березня під час офіційного відкриття офісу прокуратури АРК в Києві, пишуть Крим.Реалії.

"Зараз ми плануємо виставити рахунки російській авіакомпанії, яка не платить відповідних платежів, приземляючись на території Криму. Позов становить близько 5 мільйонів гривень", - повідомив він.

Генеральний прокурор додав, що зараз ведеться робота з відстеження морських суден, які заходять в кримські порти.

Після анексії півострова Росією в березні 2014 року кримські аеропорти були закриті рішенням уряду України.

Будь-які польоти туди і звідти є порушенням законів України і міжнародних правил, і тому авіакомпанії можуть бути піддані міжнародним санкціям з боку України і Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

Наразі авіапольоти в Крим здійснюють лише російські авіакомпанії.