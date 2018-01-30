Львівська облрада рекомендувала вивішувати прапор ОУН
Це рішення зібрало голоси 62 (зі 120) депутатів, інформує Zahid.net.
Розпорядження стосується 9 днів у році, які пов’язані з рухом.
При цьому у дні вшанування пам’яті героїв національно-визвольних змагань революційний прапор ОУН рекомендували вивішувати із чорною стрічкою.
Також депутати рекомендували керівникам підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, громадських об’єднань Львівщини підтримувати цю ініціативу, і вивішувати революційний прапор ОУН на будівлях у дні, затверджені в додатку до ухваленого рішення.
Як відомо, Львівська обласна рада у 2012 стала ініціатором заснування премії імені Бандери.
Нагадаємо, 26 січня Сейм Польщі прийняв поправку до закону про Інститут національної пам'яті, яка забороняє так звану "бандерівську ідеологію".
У свою чергу Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість через ухвалення в Польщі законопроекту, який передбачає введення кримінальної відповідальності за заперечення "злочинів українських націоналістів, які співпрацювали з третім рейхом".
Водночас у МЗС Польщі заявили, що закон про заборону пропаганди так званої "бандерівської ідеології" стосується тільки тих осіб, які прилюдно і всупереч фактам заперечують злочини, скоєні "колабораціоністами нацистського режиму".
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