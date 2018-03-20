Львівська облрада закликала розірвати дипломатичні відносини з Росією

"Проведення виборів в анексованому Криму, постійні провокації на українській території, диверсії проти громадян у країнах Європи зумовлюють необхідність рішучіших кроків для зміцнення безпеки України"

Львівська обласна рада звернулася до вищого керівництва України з вимогою розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією.

Відповідне рішення ухвалили депутати на засіданні 20 березня, повідомляється на сайті облради.

"Своїми останніми діями Російська Федерація продовжує демонстративно нехтувати територіальною цілісністю України, міжнародними договорами та принципами цивілізованого суспільства", – йдеться в заклику.

"Проведення виборів в анексованому Криму, постійні провокації на українській території, диверсії проти громадян у країнах Європи зумовлюють необхідність рішучіших кроків для зміцнення безпеки України", – мотивують своє рішення депутати.

"З огляду на це, ми, депутати Львівської обласної ради, вимагаємо від вищого керівництва держави розірвати дипломатичні стосунки з Російською Федерацією. Вважаємо недопустимими такі взаємини з країною, яка є окупантом нашої території", – зазначається в зверненні.

Крім цього Львівська обласна рада виступила за введення візового режиму для громадян Російської Федерації.

Нагадаємо, народні депутати Максим Бурбак і Георгій Логвинський внесли до Верховної Ради проект постанови про невизнання виборів президента Росії.