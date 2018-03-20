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Львівська облрада закликала розірвати дипломатичні відносини з Росією

"Проведення виборів в анексованому Криму, постійні провокації на українській території, диверсії проти громадян у країнах Європи зумовлюють необхідність рішучіших кроків для зміцнення безпеки України"
Львівська обласна рада звернулася до вищого керівництва України з вимогою розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією.
Львівська облрада закликала розірвати дипломатичні відносини з Росією Фото: uanews.lviv.ua

Відповідне рішення ухвалили депутати на засіданні 20 березня, повідомляється на сайті облради.

"Своїми останніми діями Російська Федерація продовжує демонстративно нехтувати територіальною цілісністю України, міжнародними договорами та принципами цивілізованого суспільства", – йдеться в заклику.

"Проведення виборів в анексованому Криму, постійні провокації на українській території, диверсії проти громадян у країнах Європи зумовлюють необхідність рішучіших кроків для зміцнення безпеки України", – мотивують своє рішення депутати.

"З огляду на це, ми, депутати Львівської обласної ради, вимагаємо від вищого керівництва держави розірвати дипломатичні стосунки з Російською Федерацією. Вважаємо недопустимими такі взаємини з країною, яка є окупантом нашої території", – зазначається в зверненні.

Крім цього Львівська обласна рада виступила за введення візового режиму для громадян Російської Федерації.

Нагадаємо, народні депутати Максим Бурбак і Георгій Логвинський внесли до Верховної Ради проект постанови про невизнання виборів президента Росії.

 

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20 03 2018 19:13
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