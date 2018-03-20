Львівська облрада закликала розірвати дипломатичні відносини з Росією
Відповідне рішення ухвалили депутати на засіданні 20 березня, повідомляється на сайті облради.
"Своїми останніми діями Російська Федерація продовжує демонстративно нехтувати територіальною цілісністю України, міжнародними договорами та принципами цивілізованого суспільства", – йдеться в заклику.
"Проведення виборів в анексованому Криму, постійні провокації на українській території, диверсії проти громадян у країнах Європи зумовлюють необхідність рішучіших кроків для зміцнення безпеки України", – мотивують своє рішення депутати.
"З огляду на це, ми, депутати Львівської обласної ради, вимагаємо від вищого керівництва держави розірвати дипломатичні стосунки з Російською Федерацією. Вважаємо недопустимими такі взаємини з країною, яка є окупантом нашої території", – зазначається в зверненні.
Крім цього Львівська обласна рада виступила за введення візового режиму для громадян Російської Федерації.
Нагадаємо, народні депутати Максим Бурбак і Георгій Логвинський внесли до Верховної Ради проект постанови про невизнання виборів президента Росії.
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