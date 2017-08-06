Липецька фабрика Roshen намагається скасувати штраф у Росії
У березні поточного року Міжрайонна інспекція з найбільшим платникам податків по Липецькій області виявила правопорушення і нарахувала кондитерській фабриці несплату з податку на додану вартість в сумі 28,66 млн руб, пеню- 8,3 млн рублів і штраф у розмірі 11,45 млн руб, - повідомляє Інтерфакс.
31 травня в суд надійшов позов Липецької кондитерської фабрики про визнання рішення незаконним. Суд прийняв заяву до розгляду 5 червня.
Нагадаємо, що кондитерська корпорація "Рошен", яка належить Президенту України Петру Порошенку, у квітні 2017 року зупинить виробничу діяльність Липецької фабрики в Росії.
Після обрання Президентом України Порошенко пообіцяв продати свій бізнес, однак, за час перебування на посаді голови держави, жоден з активів не було продано.
Раніше, президент Росії Володимир Путін заявляв, що фабрика "Рошен" у Липецькій області продовжує працювати, незважаючи на певні труднощі.
Втім, Басманний суд Москви продовжив арешт фабрики Roshen у Липецьку.
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