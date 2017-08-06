Липецька фабрика Roshen намагається скасувати штраф у Росії

Арбітражний суд Липецької області 20 червня розгляне позов АТ Липецька кондитерська фабрика Рошен "про визнання незаконним рішення Міжрайонної інспекції Федеральної податкової служби по Липецькій області про виплату в бюджет понад 48 млн рублів".

У березні поточного року Міжрайонна інспекція з найбільшим платникам податків по Липецькій області виявила правопорушення і нарахувала кондитерській фабриці несплату з податку на додану вартість в сумі 28,66 млн руб, пеню- 8,3 млн рублів і штраф у розмірі 11,45 млн руб, - повідомляє Інтерфакс.

31 травня в суд надійшов позов Липецької кондитерської фабрики про визнання рішення незаконним. Суд прийняв заяву до розгляду 5 червня.