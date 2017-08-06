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Липецька фабрика Roshen намагається скасувати штраф у Росії

Липецька фабрика оскаржила штраф
Арбітражний суд Липецької області 20 червня розгляне позов АТ Липецька кондитерська фабрика Рошен "про визнання незаконним рішення Міжрайонної інспекції Федеральної податкової служби по Липецькій області про виплату в бюджет понад 48 млн рублів".
Липецька фабрика Roshen намагається скасувати штраф у Росії Фабрика "Рошен" в Липецьку. Фото: "Радіо Свобода"

У березні поточного року Міжрайонна інспекція з найбільшим платникам податків по Липецькій області виявила правопорушення і нарахувала кондитерській фабриці несплату з податку на додану вартість в сумі 28,66 млн руб, пеню- 8,3 млн рублів і штраф у розмірі 11,45 млн руб, - повідомляє Інтерфакс.

31 травня в суд надійшов позов Липецької кондитерської фабрики про визнання рішення незаконним. Суд прийняв заяву до розгляду 5 червня.

Нагадаємо, що кондитерська корпорація "Рошен", яка належить Президенту України Петру Порошенку, у квітні 2017 року зупинить виробничу діяльність Липецької фабрики в Росії.

Після обрання Президентом України Порошенко пообіцяв продати свій бізнес, однак, за час перебування на посаді голови держави, жоден з активів не було продано.

Раніше, президент Росії Володимир Путін заявляв, що фабрика "Рошен" у Липецькій області продовжує працювати, незважаючи на певні труднощі.

Втім, Басманний суд Москви продовжив арешт фабрики Roshen у Липецьку.

 

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08 06 2017 09:22
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