Литва хоче замінити російське програмне забезпечення у держустановах

Троє депутатів Сейму Литви звернулися до прем'єра з проханням дати оцінку масштабів використання російського програмного забезпечення на литовських підприємствах, зокрема і тих, що мають стратегічне значення для безпеки країни

Фахівці у сфері кібербезпеки шукають, чим замінити використовуване у відомствах та держпідприємствах Литви програмне забезпечення, яке пов'язане з Росією.

"Відомі випадки, коли має місце підозріле програмне забезпечення. Відмічено, що (в ньому) залишені можливості для підключення, а коли відбувається підключення, залишається гадати, що вони роблять, як вони контролюють", — розповів віце-міністр оборони Литви Едвінас Кярза, інформує Delfi.

Він не уточнив, для яких державних відомств виникає загроза, однак сказав, що таке ПЗ пов'язане з Росією.

За словами трьох вищезазначених депутатів, Департамент поліції Литви з 2006 року використовує створені на основі платформи 1S:Imone модулі системи фінансового обліку, які російська розвідка могла використовувати це забезпечення для шпигунства, а литовська залізниця використовує систему безпеки Klub-U розробки Іжевського радіозаводу, який відноситься до військово-промислового комплексу Росії.

Також Klub-U, як відзначають парламентарії, використовує російську супутникову навігаційну систему ГЛОНАСС, з її допомогою встановлюються координати локомотивів, параметри руху - координати і швидкість.

Едвінас Кярза каже, що фахівцям ще належить дати оцінку безпеки цих систем. Директор Служби кібербезпеки і телекомунікацій Дарюс Адомайтіс заявив, що згадані системи поки що не піддавалися аналізу, проте вже рекомендовано відмовитися від використання антивірусних програм, створених російською компанією Kaspersky.

Нагадаємо, що адміністрація президента США виключила продукцію "Лабораторії Касперського" зі списку постачальників, продукція яких схвалена для використання державними органами.