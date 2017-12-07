Адміністрація Трампа обмежила використання продукції "Лабораторії Касперського"
Стурбованість американських чиновників викликає можливе використання компанії російською владою для отримання доступу до мереж США.
Як зазначила представник Адміністрації загальних служб американського уряду, що цей крок був зроблений "після ретельного обговорення", щоб "забезпечити цілісність і захищеність урядових систем і мереж США". Про це повідомляє Reuters.
Обмеження на продукцію "Лабораторії Касперського" торкнуться тільки закупівель, зроблених через Адміністрацію загальних служб.
Раніше телеканал ABC з посиланням на джерела в уряді повідомляв, що адміністрація ДональдаТрампа може заборонити федеральним агентствам використовувати продукцію, розроблену "Лабораторією Касперського".
Напередодні агентство Bloomberg заявило, що "Лабораторія Касперського" створювала для ФСБ технології, а також передавала дані хакерів. Проект нібито переховувався від співробітників компанії.
Зазначимо, президент США Дональд Трамп не впевнений в реальності створення спільно з Росією групи з кібербезпеки.
Раніше повідомлялося, що кібератаки РФ на виборчу систему Сполучених Штатів були набагато масштабнішими, ніж про це публічно повідомлялося - сліди російських кібератак виявили у системах 39 штатів.
Розвідка США переконана, що за кібератаками на системи електронного листування осіб та установ у США, включно із зламами електронних ящиків політичних організацій, стоїть уряд Росії
Російська військова розвідка здійснила кібератаки, принаймні, на одного постачальника програмного забезпечення для голосування в США, а також розіслала більш ніж 100 фішингових листів в американські виборчі комісії за кілька днів до президентських виборів.
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