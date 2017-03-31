Литва і Латвія приєдналися до позову Польщі щодо газопроводу Opal

НАК "Нафтогаз України" також надіслав запит на долучення до справи

Литва і Латвія приєдналися до польського позову до Європейського суду в справі газопроводу OPAL.

У зовнішньополітичному відомстві Польщі відзначають, що уряди Литви та Латвії приєдналися до позову Польщі, яка в грудні минулого року оскаржила в Суді ЄС рішення Єврокомісії, за яким російський "Газпром" зможе використовувати 80% потужностей газопроводу OPAL, повідомляє PAP.

Як відомо, НАК "Нафтогаз України" також надіслав запит на долучення до справи за позовом PGNiG ST проти рішення щодо газопроводу OPAL.