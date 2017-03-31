Литва і Латвія приєдналися до позову Польщі щодо газопроводу Opal
У зовнішньополітичному відомстві Польщі відзначають, що уряди Литви та Латвії приєдналися до позову Польщі, яка в грудні минулого року оскаржила в Суді ЄС рішення Єврокомісії, за яким російський "Газпром" зможе використовувати 80% потужностей газопроводу OPAL, повідомляє PAP.
Як відомо, НАК "Нафтогаз України" також надіслав запит на долучення до справи за позовом PGNiG ST проти рішення щодо газопроводу OPAL.
Нагадаємо, що Єврокомісія дозволила російському "Газпрому" збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL – продовження побудованого в обхід України "Північного потоку" на суші.
У свою чергу Україна домовилася з Європейським Союзом провести додаткові консультації з приводу дозволу "Газпрому" збільшити прокачування газу трубопроводом OPAL в обхід України.
Окрім того, польська державна компанія PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) оскаржила рішення Європейської комісії про розширення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL.
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